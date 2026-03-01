Neuer Hochbehälter geplant Oberbachheim: Millionen für die Versorgungssicherheit Thorsten Stötzer 01.03.2026, 16:00 Uhr

i Ein Blick in die Baugrube für den neuen Wasserhochbehälter. Bis Anfang 2028 wird noch gebaut am Spitzenstein. Thorsten Stötzer

Am Spitzenstein in der Gemarkung Oberbachheim wurde mit dem ersten Spatenstich der Start für einen neuen Wasserhochbehälter begangen. Er wird die Versorgung in den Verbandsgemeinden Nastätten und Loreley künftig verbessern.

Acht Spaten stecken im gelben Sand. Dabei ist im Hintergrund bereits zu sehen, dass Bagger mit gröberem Besteck Vorarbeit geleistet haben im Wald am Spitzenstein in der Oberbachheimer Gemarkung. Selbst Laien erkennen im Untergrund die Konturen von zwei großen, runden „Brillenbehältern“.







