Gnadenhochzeit in Kördorf
Obels prägten mit großem Engagement die Gemeinschaft
16 und 19 Jahre waren sie alt, als sie heirateten. Sie schlossen einen Bund für das Leben. Ein Foto – bekennend zu Günter Obels
16 und 19 Jahre waren sie alt, als sie heirateten. Sie schlossen einen Bund für das Leben. Ein Foto – bekennend zu Günter Obels Krankheit und dem überaus großen und starken Lebenswillen von Toni Obel an der Seite ihres Mannes.
Uschi Weidner

70 Jahre gemeinsam durchs Leben zu gehen, schafft heutzutage kaum ein Paar. Doch Günter und Toni Obel aus Kördorf können auf sieben Jahrzehnte Ehe zurückblicken. Wir haben die beiden besucht, die viele Jahre die Gemeinschaft im Dorf geprägt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Das sehr seltene Fest der Gnadenhochzeit, 70 Jahre verheiratet, feiern am Montag, 7. September, die Eheleute Toni und Günter Obel aus Kördorf. Sie sind Bürger mit großem Engagement für die Gemeinschaft. Unsere Zeitung hat sie besucht.
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