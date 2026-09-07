70 Jahre gemeinsam durchs Leben zu gehen, schafft heutzutage kaum ein Paar. Doch Günter und Toni Obel aus Kördorf können auf sieben Jahrzehnte Ehe zurückblicken. Wir haben die beiden besucht, die viele Jahre die Gemeinschaft im Dorf geprägt haben.

Das sehr seltene Fest der Gnadenhochzeit, 70 Jahre verheiratet, feiern am Montag, 7. September, die Eheleute Toni und Günter Obel aus Kördorf. S

ie sind Bürger mit großem Engagement für die Gemeinschaft. Unsere Zeitung hat sie besucht.