Von Diez bis Kirchberg Obdachlose leiden in besonderem Maße unter der Hitze Till Kronsfoth 07.08.2026, 19:00 Uhr

i Die meisten Verbandsgemeinden in der Region sehen ihre Obdachlosen auch während der aktuellen Hitzewelle gut versorgt. Frank Rumpenhorst. Frank Rumpenhorst/dpa

Die Hitze kommt zurück. Im Rhein-Lahn- und im Rhein-Hunsrück-Kreis suchen Menschen dann schattige Plätze. Obdachlosen ist dies nicht immer möglich. Für sie halten die Verbandsgemeinden Notunterkünfte bereit. Doch nicht überall gibt es freie Plätze.

Nach einer Abkühlung in der Wochenmitte steigen die Temperaturen von diesem Sonntag an wieder auf mehr als 30 Grad. Bereits im Juni ächzte Mitteleuropa unter einer Hitzewelle, bei der in Deutschland vielerorts sogar die 40-Grad-Marke überschritten wurde.







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