Ringlösung in Lahnstein OB oder Rat: Gericht sucht Lösung im Verkehrsstreit Mira Zwick 24.02.2026, 15:19 Uhr

i Am Verwaltungsgericht in Koblenz wurde am Dienstagmorgen über die Zuständigkeiten rund um die Ringlösung in Lahnstein verhandelt. Mira Zwick

Seit Monaten schwelt der Streit über eine Ringlösung in Lahnstein. Wer darf über den Verkehr entscheiden: Verwaltung und OB oder der Stadtrat? Nun legte ein Verwaltungsrichter seine Sicht der Dinge dar und formulierte einen Vorschlag zur Güte.

Seit vergangenem Sommer schwelt im Stadtrat Lahnstein ein Konflikt zwischen SPD- und Grünen-Fraktion auf der einen Seite und Oberbürgermeister Lennart Siefert auf der anderen. Stein des Anstoßes ist die sogenannte Ringlösung mit der Drehung der Adolfstraße und weiterer Änderungen in der Verkehrsführung in Oberlahnstein.







