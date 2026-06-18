Nicht-füttern-Schilder helfen
Nutria-Population in Diez rückläufig?
Ein Nutria putzt sich im Wasser (Archivbild).
Ein Nutria putzt sich im Wasser (Archivbild).
Ingo Beller

Die Zahl der putzigen Pelzträger an Lahn und Aar nimmt laut Beobachtern nicht zu. Auch die Nilgans-Population in der Grafenstadt ist anders als in Frankfurt und Koblenz unter Kontrolle.

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Im Diezer Landschaftspark Wirt gibt es unzählige Pflanzen- und Tierarten zu entdecken. Bei Kindern hoch im Kurs stehen die seit einigen Jahren an Lahn und Aar beheimateten Nutrias. Doch Beobachter vermuten einen Rückgang der Population. Unsere Zeitung nahm dies zum Anlass, beim städtischen Bauhof nachzufragen.

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