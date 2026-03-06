Antwort der Behörde Nun doch Bestattungen auf dem Rhein möglich? Marta Fröhlich 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Flussbestattungen sollen seit Anfang des Jahres auch in Rheinland-Pfalz möglich sein. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Flussbestattung nur mit Erlaubnis der SGD Nord – doch bisher fehlte ein Antragsformular, das nach unserer Anfrage und Berichterstattung rasch aufgetaucht ist: Der Weg zur Beisetzung auf dem Rhein ist holprig. Nun bezieht die SGD Nord Stellung.

In puncto Flussbestattungen kommt Bewegung in die Sache. Nachdem wochenlang kein Antragsformular auf der Internetseite der zuständigen Behörde Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord für Bestatter verfügbar war, mit dem nach neuer Verordnung Flussbestattungen beantragt werden können, ist nun seit Donnerstagnachmittag eines online.







