Antwort der Behörde
Nun doch Bestattungen auf dem Rhein möglich? 
Flussbestattungen sollen seit Anfang des Jahres auch in Rheinland-Pfalz möglich sein.
Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Flussbestattung nur mit Erlaubnis der SGD Nord – doch bisher fehlte ein Antragsformular, das nach unserer Anfrage und Berichterstattung rasch aufgetaucht ist: Der Weg zur Beisetzung auf dem Rhein ist holprig. Nun bezieht die SGD Nord Stellung.

Lesezeit 2 Minuten
In puncto Flussbestattungen kommt Bewegung in die Sache. Nachdem wochenlang kein Antragsformular auf der Internetseite der zuständigen Behörde Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord für Bestatter verfügbar war, mit dem nach neuer Verordnung Flussbestattungen beantragt werden können, ist nun seit Donnerstagnachmittag eines online.

