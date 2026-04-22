Runder Tisch bringt Durchbruch Nun also doch: „Scheune“ in Braubach kann stattfinden Tobias Lui 22.04.2026, 16:10 Uhr

i Die Ferienfreizeit auf der Scheune ist eine echte Institution in der Region. Seit vielen Jahren besuchen auch immer wieder Vereine und Parteien die Stadtranderholung mit Spenden. Die Aufnahme zeigt einen Besuch von Landrat Jörg Denninghoff. Kreisverwaltung/Tim Wittler

Hunderte Familien im Rhein-Lahn-Kreis können aufatmen. Die Stadtranderholung „Scheune“ kann doch stattfinden. Ob das Bistum Limburg sie weiter organisiert, ist noch nicht klar.

Der Aufschrei in der Region dieser Tage war riesig, als publik wurde, dass die katholische Kirche – konkret, das Bistum Limburg – eine Absage der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige plant. Besonders perfide wirkte der Zeitpunkt: Denn schon in neun Wochen soll der erste von drei Kursen Stadtranderholung mit rund 130 Kindern starten.







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