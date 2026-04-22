Hunderte Familien im Rhein-Lahn-Kreis können aufatmen. Die Stadtranderholung „Scheune“ kann doch stattfinden. Ob das Bistum Limburg sie weiter organisiert, ist noch nicht klar.
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Der Aufschrei in der Region dieser Tage war riesig, als publik wurde, dass die katholische Kirche – konkret, das Bistum Limburg – eine Absage der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige plant. Besonders perfide wirkte der Zeitpunkt: Denn schon in neun Wochen soll der erste von drei Kursen Stadtranderholung mit rund 130 Kindern starten.