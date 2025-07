Nostalgischer Aufruhr über dem Rhein mit Fury in the Slaughterhouse

Bei einem Konzert auf der Loreley-Freilichtbühne zieht die Band Fury in the Slaughterhouse am Samstag, 12. Juli, rund 10.000 Besucher in ihren Bann. Die Fans feiern ihre Helden - und sorgen bei „Won’t Forget These Days“ für einen Gänsehautmoment.

Es gibt viele Gründe für eine Gänsehaut. Angst zum Beispiel. Oder Ekel. Doch wenn 10.000 Menschen auf dem Gelände der Loreley Freilichtbühne den Refrain zu „Won’t Forget These Days“ mitsingen, und damit die Band Fury in the Slaughterhouse zum Weiterspielen animieren, ist das schon ein besonderes Szenario. Aber der Reihe nach.

Gemächlich, gut gelaunt und vor allem gespannt pilgern die Konzertbesucher am Samstagabend, 12. Juli, auf das Loreley-Plateau. Bereits ab 20 Uhr sind ungeduldige Pfiffe vor der Bühne zu hören. Die Vorfreude auf den Auftritt von Fury in the Slaughterhouse (zu Deutsch: Aufruhr im Schlachthaus) ist riesig. Wenn es nach den Besuchern geht, könnte die Veranstaltung sofort starten. 25 Minuten muss sich die Masse aber noch gedulden.

i Wenn Fury in the Slaugtherhouse sich für ein Konzert ankündigt, wird es erfahrungsgemäß voll. So auch auf der Loreley. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Security-Mann Mustafa Can Alkas, der uns die Möglichkeit gegegeben hat, diesen Ausblick festzuhalten. Monika Pradelok

Dann, pünktlich um 20.25 Uhr, entbrennt Applaus. Nach und nach betreten Kai Wingenfelder (Gesang), Thorsten Wingenfelder (Gitarre), Christof Stein-Schneider (Gitarre), Rainer Schumann (Schlagzeug), Gero Drnek (Keyboard, Gitarre, Mandoline) und Christian Decker (Bass) die Bühne. Direkt mit dem ersten Lied liefern sie eine energiegeladene Show und sorgen bei den Fans für ausgelassene Stimmung: Die Arme schießen in die Höh‘, es wird mitgesungen und fotografiert.

Vor allem mit ihrer humorvollen Moderation heitern die Bandmitglieder das Publikum auf. „Hey, kommt ihr aus der Loreley?“, fragt Christof Stein-Schneider unbedarft und erntet mit seiner unglücklich gewählten Präposition für Lacher. Besonders seine Bandkollegen überziehen ihn mit Häme. Christof nimmt’s sportlich und verlangt Bier.

i Seit mehreren Jahrzehnten sind die Bandmitglieder ein eingespieltes Team. Monika Pradelok

Dabei kennen die Jungs den Veranstaltungsort, sind mehrmals da gewesen. Unter anderem Ende der 1980-Jahre beim Bizarre-Festival. „Damals dachten wir, dass wir in zehn Sekunden bekannt werden“, erinnert sich Wingenfelder. Als die zu jener Zeit unbekannte Band auf der Bühne umherwirbelt, „haben sich die Leute nur gedacht: Was’n das für Mucke?“. Diese Zeiten sind mittlerweile passé. Fury in the Slaughterhouse sind in der Musikbranche eine feste Größe.

Persönlich und nah am Fan

Mit ihren persönlichen Einblicken in die Bandhistorie verleihen die Jungs aus Hannover dem Konzert einen persönlichen Touch und signalisieren: Wir sind bodenständig geblieben. Auch beim Thema Alter nehmen sich die Künstler immer wieder aufs Korn. So sind „entsprechend dem Alter“ Clubsessel aufgestellt worden, ulkt Frontmann Kai Wingenfelder (65), der gefühlt die ganze Zeit wie ein junger Hüpfer über die Bühne wirbelt.

i Frontmann Kai Wingenfelder weiß das Publikum mit seinem Gesang mitzureißen. Monika Pradelok

Nicht nur mit ihrem Charme und Witz verzaubert Fury die Fans, sondern auch mit ihren Hits wie „Time To Wonder”, „Radio Orchid“, „Every Generation Got Its Own Disease“ oder „Won’t Forget These Days“. Im Vergleich dazu können die neueren Werke nicht ganz punkten. Wie auch, hat die Band eine ganze Generation mit ihren Songs geprägt.

Stimmung gut, Location gut, Leute gut

So auch Thomas Hebgen und Peter Emmerich, die für das Konzert extra aus der Limburger Ecke angereist sind. Distanz ist für die eingefleischten Fury-Fans kein Hindernis. „Wir sind jedes Mal dabei“, stellen die beiden klar. Für sie ist das Konzert auf der Loreley eine Rückkehr in die Vergangenheit. Bereits 1979 seien sie „im zarten Alter von 18/19“ auf dem Plateau gewesen und hätten „The Police“ bei ihren Anfängen erlebt.

i Ein Fury-Konzert ohne Thomas Hebgen und Peter Emmrich? Unvorstellbar! Die beiden kommen aus der Limburger Ecke und lassen keine Veranstaltung aus. Die Loreley-Freilichtbühne kennen die beiden gut. Monika Pradelok

Kein Fan der ersten Stunde ist Micha. Wie bitte?! Er lacht. „Ich bin erst vor ein paar Jahren auf Fury in the Slaughterhouse aufmerksam geworden, als die Band mit ihren neuen Alben wieder ins Licht der Öffentlichkeit getaucht ist.“ Für ihn ist es das erste Konzert – und das erste Mal auf der Loreley. „Es ist sehr schön hier“, fasst er seine Eindrücke zusammen.

i Micha aus der Nähe von Mainz ist erst seit wenigen Jahren Fan von Fury in the Slaughterhouse. Auf der Loreley hat er sich endlich den Wunsch erfüllt, ein Konzert der Band zu besuchen. Dass die Kulisse derart schön ist, damit habe er nicht gerechnet. Monika Pradelok

Preise und Verpflegung – gemischte Reaktionen

Weniger schön findet ein Besucher die Preise an den Essens- und Getränkeständen. „9 Euro für eine Weinschorle plus 3 Euro Pfand und 12 Euro für eine Dönerbox – das ist schon ein dickes Ding!“, echauffiert er sich. Ein Blick in die Menge zeigt allerdings: Viele Besucher sind bereit, die Preise zu zahlen: 10 Euro für einen Döner, 15 Euro für eine ganze Pizza (Obacht: Für eine halbe bezahlt man 8 Euro!). Eine Gruppe von fünf Freunden beißt genüsslich in den Brotfladen und zeigt ein Daumen hoch.

i Die Sonne verabschiedet sich. Monika Pradelok

Während die Sonne langsam untergeht und das Gelände in ein tiefes Orange taucht, wirken die Fans beseelt. Ihre Helden holen sie mit ihren Storys und Liedern ab – besonders mit den alten. Als die Band „Won’t Forget These Days“ in die Nacht schmettert, singen die Fans begeistert mit. Allein das bereitet Gänsehaut.

Nach dem Lied singt die Masse entschlossen weiter. Über das ganze Plateau ist der Refrain in der Nacht zu hören. Sehr zur Freude der Musiker, die natürlich nachlegen.

i Sitzgelegenheiten für Männer im gewissen Alter gehören bei Fury in the Slaughterhouse zur Bühnenausstattung. Schließlich „sind wir nicht mehr die Jüngsten“, so Kai Wingenfelder. Monika Pradelok

Entertainment vor dem Hauptact

Bevor Fury in the Slaughterhouse richtig loslegt, bespaßt Michèl von Wussov das Publikum. Er stammt aus einer deutschen Schauspielerfamilie und ist Absolvent der Hochschule für Musik in Hannover. 2023 hat der 30-Jährige sein erstes Album „Angst gegen Vertrauen veröffentlicht.“