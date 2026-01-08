Insgesamt wenige Ausfälle (Noch) kein Schneechaos beim Busverkehr in Diez Johannes Koenig

i Noch ist der Busverkehr von der winterlichen Witterung nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass der Schulbetrieb gelitten hätte. Eine Ausnahme gab es wohl bei der Karl-von-Ibell-Schule in Diez. Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

Schneefall und glatte Straßen sind vorhergesagt, dazu kommt das Ende der Weihnachtsferien: Wie reibungslos fiel also bisher die Schülerbeförderung in der Region Diez aus? Verkehrsunternehmen, Behörden und Schulen geben erste Rückmeldungen.

„ Einschränkungen durch schneebedeckte Straßen in der Verbandsgemeinde Diez“, warnte das Busunternehmen Martin Becker am Donnerstagmorgen um 8 Uhr auf der eigenen Internetseite. Es habe daher Ausfälle beim Schulbusverkehr gegeben, der Linienbetrieb sei aber mit ein paar Einschränkungen wieder angelaufen, erklärte das Unternehmen.







