Insgesamt wenige Ausfälle
(Noch) kein Schneechaos beim Busverkehr in Diez
Noch ist der Busverkehr von der winterlichen Witterung nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass der Schulbetrieb gelitten hätte. Eine Ausnahme gab es wohl bei der Karl-von-Ibell-Schule in Diez.
Schneefall und glatte Straßen sind vorhergesagt, dazu kommt das Ende der Weihnachtsferien: Wie reibungslos fiel also bisher die Schülerbeförderung in der Region Diez aus? Verkehrsunternehmen, Behörden und Schulen geben erste Rückmeldungen.

Einschränkungen durch schneebedeckte Straßen in der Verbandsgemeinde Diez“, warnte das Busunternehmen Martin Becker am Donnerstagmorgen um 8 Uhr auf der eigenen Internetseite. Es habe daher Ausfälle beim Schulbusverkehr gegeben, der Linienbetrieb sei aber mit ein paar Einschränkungen wieder angelaufen, erklärte das Unternehmen.

