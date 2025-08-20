Ja, nein, vielleicht: Eigentlich soll es an Rhein in Flammen in diesem Jahr wieder ein Landprogramm in St. Goarshausen geben. Doch auch vier Wochen vor dem großen Fest fehlt weiterhin ein genehmigtes Sicherheitskonzept.

Wenn am dritten Septemberwochenende das Loreleytal in warmes Abendlicht getaucht ist, sich Menschen an den Ufern und Hängen versammeln und auf den festlich beleuchteten Schiffen bunte Lichter tanzen, dann ist klar: Rhein in Flammen steht bevor. In den vergangenen beiden Jahren gab es in St. Goarshausen kein Landprogramm, gefeiert wurde nur auf der anderen Rheinseite in der Schwesterstadt St. Goar. Dies soll sich diesmal ändern – die Loreleystadt macht mit. Zumindest verkündete dies Daniel Daum in der jüngsten Ratssitzung, der seit dem Rücktritt der Stadtbürgermeisterin als Erster Beigeodneter die Amtsgeschäfte führt. Die Verbandsgemeindeverwaltung Loreley hingegen sieht in gleich in 17 Punkten des kurzfristig eingereichten Sicherheitskonzeptes dringenden Nachbesserungsbedarf.

Rückstand nach Vakanz im Rathaus in den vergangenen Wochen

„Der Betreiber der Foodtruckmeile hat das von der Verbandsgemeinde geforderte Sicherheitskonzept eingereicht“, sagte Daum nun im Stadtrat. Damit stehe dem dreitägigen Landprogramm nichts mehr im Wege. Natürlich sei man in Sachen Organisation etwas spät dran, so Daum weiter, schließlich steigt das Spektakel bereits vom 19. bis zum 21. September. „Aber dies war durch meine berufliche Abwesenheit in den vergangenen Wochen nicht anders machbar – und wurde vorher so ja auch von mir kommuniziert.“ Einiges habe der Zweite Beigeordnete Harald Steil abfangen können, vieles sei aber eben doch liegen geblieben. „Bei gerade zwölf Stunden, die unsere Mitarbeiterin im Rathaus hat, bleibt das nicht aus.“ Umso glücklicher sei er nun, dass es zu dem Comeback des Bühnenprogramms kommen könne. „Sobald die Genehmigung der Verbandsgemeinde da ist, werden wir in die Werbung einsteigen.“

Mehrere Bands sollen für die musikalische Begleitung sorgen

Die Stadt hat den Loreleyplatz von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September, an den Betreiber einer Foodtruckmeile verpachtet. Geplant sind rund zehn Foodtrucks mit unterschiedlichen Angeboten, außerdem soll es fünf Weinstände mit regionalen Weinen geben, dazu diverse Bierstände, alles auf dem Loreleyplatz direkt am Rheinufer. Am Freitagabend soll die feierliche Eröffnung stattfinden , anschließend spielen zwei Bands. Samstags geht es ab 12 Uhr weiter, um 18 Uhr tritt eine weitere Band auf, gegen 21 Uhr wird das Feuerwerk gestartet. Mit noch mehr Musik geht das Programm am Samstag zu Ende, bevor es sonntags um 12 Uhr fortgesetzt wird. Den Schlusspunkt markiert der Auftritt der Band „Boys of 69“ am Nachmittag.

Daum: Korrekturen im Sicherheitskonzept sind erfolgt

So weit die Planungen. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Heinz-Peter Mertens ging Daum genauer auf das Sicherheitskonzept ein, welches die Verbandsgemeinde (VG) verlangt hat. „Dieses wurde vom Foodtruckbetreiber eingereicht“, erklärte Daum, schließlich sei dieser auch der Veranstalter. Gegenüber des ersten Entwurfs seien von der VG wohl noch Korrekturen gefordert worden, diese wurden rechtzeitig eingereicht, betonte der Beigeordnete weiter. „Ich gehe davon aus, dass das so passt.“

Verbandsgemeinde kündigt Gespräch in der kommenden Woche an

Die Antwort der VG klingt auf Nachfrage unserer Zeitung nicht ganz so optimistisch. „Am 18. August wurde eine erste Fassung eines Sicherheitskonzepts vorgelegt, das kurzfristig von Polizei und Ordnungsamt geprüft wurde“, erklärt die Pressestelle der VG auf Nachfrage. Ergebnis: Das Konzept sei nicht genehmigungsfähig gewesen. Daraufhin habe man eine Anschlussfrist gesetzt, 17 Punkte festgehalten, die in das Sicherheitskonzept eingearbeitet werden sollten. „Der Caterer hat am 19. August eine überarbeitete Version übersandt. Eine erste Prüfung hat ergeben, dass weiterhin Fragen offen sind, die es zu klären gilt.“ Aus diesem Grund, so die VG weiter, habe das Ordnungsamt am Mittwoch für kommende Woche Polizei, Stadt und Caterer zu einem Präsenzgespräch in die Verwaltung eingeladen. „Erst dann wird sich entscheiden, ob das Konzept genehmigungsfähig ist.“ Beigeordneter Daum wird bei dem Treffen in der kommenden Woche aus beruflichen Gründen nicht dabei sein können. Vier Wochen vor Rhein in Flammen bleibt es also spannend. Mit der Werbung für das Spektakel sollte die Stadt also besser noch warten ...