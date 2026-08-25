50 Jahre Konzerte auf Loreley Noch einmal bebt der Rockfelsen im Jubiläumsjahr Hilko Röttgers 25.08.2026, 18:45 Uhr

i Sarah Connor hat ihre Fans auf der Loreley begeistert. Jörg Niebergall

Schlager, Pop und Heavy Metal: Zum Jubiläum „50 Jahre Konzerte auf Loreley“ wurde auf dem Rockfelsen eine Menge geboten. Vor dem letzten Konzert der Saison haben wir die Macher gefragt, ob sie mit dem Verlauf des Jubiläumsjahres zufrieden sind.

Einmal noch wird es laut auf der Loreley-Freilichtbühne, und dann ist die Jubiläumssaison „50 Jahre Konzerte auf der Loreley“ Geschichte. Zum finalen Akt des Jahres an diesem Samstag, 29. August, wird die Metal-Band Powerwolf den Felsen rocken. Gefeiert wird dann nicht nur auf und vor der Bühne, sondern auch bei den Machern des Konzertsommers auf der Loreley.







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