Nilgänse sorgen vielerorts für Schlagzeilen: Angriffe, verschmutzte Parks und Abschüsse. Auch in Bad Kreuznach attackierten die Vögel erst kürzlich Passanten. An Lahn und Aar sieht man derzeit jedoch noch keinen Handlungsbedarf – vorerst.

Während der vergangenen Jahre hat sich die Population der Nilgänse an den Ufern von Lahn und Aar in der Grafenstadt fest etabliert. Signifikant zugenommen habe die Zahl der Exemplare jedoch nicht, wie auf Nachfrage unserer Zeitung nun die Pressestelle der Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt.

In den 70er-Jahren aus einem Ziervogelgehege in den Niederlanden entwischt, ist „Alopochen aegyptiaca“, so die wissenschaftliche Bezeichnung der Nilgans, auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Nach Nordrhein-Westfahlen zählen Rheinland-Pfalz und Hessen zum Hauptverbreitungsgebiet der Nilgänse.

Verunreinigung durch Kot

Neben der Verdrängung anderer Geflügelarten durch das aggressive Auftreten der Vögel wird die Ausbreitung der invasiven Art vor allem im Hinblick auf die Verschmutzung durch den Kot der Tiere problematisiert. Die Stadt Frankfurt am Main hatte unlängst den Abschuss verfügt, nachdem Nilgänse die Liegewiesen örtlicher Schwimmbäder verunreinigt hatten.

Tierschützer weisen hingegen darauf hin, dass die im Kot der Vögel enthaltenen Salmonellen ebenso in den Hinterlassenschaften von Hunden und Katzen zu finden seien. Eine Gesundheitsgefährdung sei nur denkbar, wenn die Exkremente der Tiere in den Mund gelangten. Das Gegenargument der Verfechter einer Bejagung ist jedoch, dass dies bei spielenden Kleinkindern durchaus schneller passieren könne als bei Erwachsenen.

Keine Sichtungen rund um Birlenbacher Freibad

In der VG Diez ist die Situation hingegen weit weniger dramatisch. So seien im und rund um das Freibad Birlenbach bislang noch gar keine Nilgänse gesichtet worden.

Auch an die Diezer Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) wurden noch keine Beschwerden seitens der Diezer Bevölkerung herangetragen. Der Bootsverleih am Lahnufer müsse den Bereich rund um die Einlassstelle und den Imbiss zwar täglich säubern, dies jedoch nicht ausschließlich aufgrund der Nilgänse, hieß es aus dem Rathaus.

Auch Angriffe seitens der Tiere auf Passanten wie unlängst in Bad Kreuznach – Spaziergänger waren dem Federvieh, das zwischen Mai und September in Gewässernähe seine Jungtiere aufzieht, im Kreuznacher Kurpark zu nahe gekommen – sind in der Grafenstadt bislang nicht dokumentiert.

„Unstrittig ist, dass der städtische Bauhof schon seit längerer Zeit einen gewissen Mehraufwand zur Beseitigung von Verunreinigungen betreiben muss“, erklärt Pressesprecher Oliver Schäffer. „Es sind bislang aber keine konkreten Maßnahmen geplant oder unternommen worden. Für solcherlei Maßnahmen aus Aspekten des Gesundheits- oder Tierschutzes ist vorrangig die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises zuständig“, so Schäffer. Er geht davon aus, dass die Kreisverwaltung durch die Stadt Diez oder die VG-Verwaltung aktiv aufgefordert würde, wenn sich vor Ort der Eindruck manifestierte, dass Handlungsbedarf bestehe. Dies sei aktuell noch nicht der Fall.