Nikolaus zu Besuch in Bremberg

Bereits zum 21. Mal feierte Bremberg seinen kleinen, aber feinen Nikolausmarkt und auch in diesem Jahr ging es dabei wieder sehr stimmungsvoll zu. Ein Höhepunkt war, wie zu erwarten, der von den Kindern schon lang herbeigesehnte Besuch des Nikolaus.
Da hat der Nikolaus doch tatsächlich schon in Bremberg zur Freude der Kinder Station gemacht! Sie warteten auf ihn, dass er wie schon in den vergangenen Jahren mit seinem Bollerwagen kam und für alle Kinder Nikolaustüten dabei hatte. Mehrere der Kinder waren daher vorbereitet.