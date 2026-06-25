Bürgerliste Nievern gegründet Nievern: Mehrheit der SPD-Fraktion wird Bürgerliste Andreas Galonska 25.06.2026, 18:00 Uhr

i In Nievern möchte Stefan Lenz Nachfolger von Lutz Zaun als Ortsbürgermeister werden. Dort hat er mit einigen Mitstreitern eine neue Bürgerliste ins Leben gerufen und die bisherige SPD-Fraktion verlassen. Er erläutert die Hintergründe, die dazu geführt haben. Andreas Galonska

In Nievern hat der größte Teil der bisherigen SPD-Fraktion diese verlassen und eine neue Bürgerliste gegründet. Über das Zustandekommen der Liste äußert sich Ortsbürgermeisterkandidat Stefan Lenz.

„Ich habe mich gewundert, dass die neue Fraktion in einem kleinen Ort so hohe Wellen schlägt“, gibt Stefan Lenz zu, der bis vor kurzer Zeit noch Fraktionssprecher der SPD im Nieverner Ortsgemeinderat war. Dort hat der größte Teil der bisherigen SPD-Fraktion diese verlassen und bildet nun eine neue Bürgerliste im Ortsgemeinderat, ein SPD-Mitglied bleibt als Einzelkämpfer im Rat.







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