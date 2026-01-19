Wechsel in Nievern: Nievern: Lutz Zaun gibt sein Amt im Herbst ab
In Nievern kündigt Ortschef Lutz Zaun an, dass er sich im Laufe des Jahres zurückziehen wird. Die Neuwahl des Bürgermeisters soll zusammen mit der Wahl des neuen VG-Bürgermeisters am 6. September erfolgen.
In der Ortsgemeinde Nievern wird Lutz Zaun Anfang Oktober sein Amt als Ortsbürgermeister abgeben. Zeitgleich mit der Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau am Sonntag, 6. September, soll dann in Nievern ein neuer Ortschef gewählt werden.