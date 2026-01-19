Wechsel in Nievern Nievern: Lutz Zaun gibt sein Amt im Herbst ab 19.01.2026, 15:24 Uhr

i Lutz Zaun wird sein Amts als Nieverner Ortsbürgermeister abgeben. Anfang September soll sein Nachfolger gewählt werden. Andreas Galonska (Archiv). Andreas Galonska

In der Ortsgemeinde Nievern wird Lutz Zaun Anfang Oktober sein Amt als Ortsbürgermeister abgeben. Zeitgleich mit der Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau am Sonntag, 6. September, soll dann in Nievern ein neuer Ortschef gewählt werden.







