Rekordverdächtige Ratssitzung
Niemand will Beigeordneter in St. Goarshausen werden

Nicht einmal neun Minuten dauerte die Ratssitzung in St. Goarshausen. Beide Beigeordneten fehlten, ein Kandidat als weiterer Beigeordneter fand sich nicht. Und am Rande geht es mal wieder um Geld.

Lesezeit 2 Minuten
Sie dürfte mit weniger als neun Minuten unter den Top drei der kürzesten Ratssitzungen in der Loreleystadt rangieren, die Sitzung des St. Goarshäuser Stadtrats am Dienstagabend, 12. Mai. Doch in der Kürze liegt ja sprichwörtlich oftmals die Würze.

Stadtvorstand bei Ratssitzung nicht anwesend

Form- und fristgerecht hatte der Erste Beigeordnete Daniel Daum zur Sitzung eingeladen.

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