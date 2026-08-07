Hunderte Autos und Tausende Menschen nutzen in der Konzertsaison die Fähren, um die berühmte Loreley-Freilichtbühne zu erreichen. Doch diese müssen sich auf immer stärkere Extremwetterereignisse einstellen. So wie das aktuelle Niedrigwasser.
Lesezeit 3 Minuten
Nicht nur, aber vor allem in der Konzertsaison auf der Loreley sind die Rheinfähren zwischen Kaub und Oberwesel sowie St. Goarshausen und St. Goar wichtiger Teil der Infrastruktur. Tausende Besucher reisen ins Tal und setzen auch über den Rhein, um nach St.