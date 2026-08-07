50 Jahre Konzerte auf Loreley Niedrigwasser: Keine Fähre ab Kaub nach Broilers-Show Marta Fröhlich 07.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Fähre zwischen Kaub und Oberwesel wird auch an Konzerttagen auf der Loreley von Besuchern gern genutzt. Doch aktuell macht ihr das Niedrigwasser schwer zu schaffen. Marta Fröhlich

Hunderte Autos und Tausende Menschen nutzen in der Konzertsaison die Fähren, um die berühmte Loreley-Freilichtbühne zu erreichen. Doch diese müssen sich auf immer stärkere Extremwetterereignisse einstellen. So wie das aktuelle Niedrigwasser.

Nicht nur, aber vor allem in der Konzertsaison auf der Loreley sind die Rheinfähren zwischen Kaub und Oberwesel sowie St. Goarshausen und St. Goar wichtiger Teil der Infrastruktur. Tausende Besucher reisen ins Tal und setzen auch über den Rhein, um nach St.







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