Niederwallmenacher Theatergruppe zeigt „Die Physiker“
Die Theatergruppe Niederwallmenach freut sich auf ihre Premiere. Hier sind einige der Laien-Schauspieler beim Aufwärmen vor der Probe zu sehen.
Nennen Sie ein Werk, mit dem bereits Generationen von Schülern gequält wurden: Wem fällt hier „Die Physiker“ von Dürrenmatt ein? Wohl vielen. Nun bringt die Theatergruppe Niederwallmenach das Stück auf die Bühne. Wir waren bei der Generalprobe dabei.

„Wir haben definitiv schon Generalproben gehabt, die fürchterlicher waren“, sagt Fritz Schornick mit einem leisen Anflug von Ironie. Womit der Regisseur der Theatergruppe Niederwallmenach zum Ausdruck bringen möchte: Er ist ganz schön zufrieden mit „seinen“ Laiendarstellern, die gerade auf der Zielgeraden für ihre nächste Premiere sind.

