Beigeordneter nimmt den Hut Niederneisen liegt Alfred Rauner sehr am Herzen Uli Pohl 05.03.2026, 06:00 Uhr

i Alfred Rauner (links) wurde von Ortsbürgermeister Armin Bendel verabschiedet. Bendel würdigte in der Ratssitzung die enorme Leistung Rauners für Niederneisen. Uli Pohl

32 Jahre lang war Alfred Rauner in Niederneisen politisch tätig. Nun scheidet er aus. Eine neue Erste Beigeordnete unterstützt Ortsbürgermeister Armin Bendel künftig bei der Leitung der Gemeinde. Die Rhein-Lahn-Zeitung hat die Hintergründe.

Von Juli 1994 bis Februar dieses Jahres war Alfred Rauner ständiges Mitglied im Ortsgemeinderat Niederneisen. Zuletzt bekleidete er seit Juli 2019 das Amt des ersten Beigeordneten und arbeitete eng mit Ortsbürgermeister Armin Bendel zusammen. Auch Bendels Vorgänger, der langjährige Bürgermeister Karl Werner Jüngst, war sich in seiner Amtszeit der Unterstützung durch Alfred Rauner gewiss.







