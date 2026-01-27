Ein Nachmittag, der es in sich hatte: Pünktlich um 14 Uhr starte die Sitzung Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV). Über 100 Aktive vor und hinter den Kulissen sorgte dabei für durchgängig gute Laune.
Lesezeit 4 Minuten
Am Sonntag, pünktlich um 14 Uhr, war es für den Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) mal wieder so weit: Sitzungspräsident Günter Groß übernahm das Zepter in Lahnsteins „Guter Stube“. Einmal mehr bewies er, dass er die Stadthalle fest im Griff hat – auch wenn er zwischendurch fast zum „Ordnungsgeld“ verdonnert worden wäre.