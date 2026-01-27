Karnevalssitzung Niederlahnstein: NCV liefert Nachmittag voller Herzblut Dirk Förger 27.01.2026, 18:00 Uhr

i Ob als Moderator oder Redner in der Bütt: Sitzungspräsident Günter Groß führte souverän durch die Veranstaltung. Dirk Förger

Ein Nachmittag, der es in sich hatte: Pünktlich um 14 Uhr starte die Sitzung Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV). Über 100 Aktive vor und hinter den Kulissen sorgte dabei für durchgängig gute Laune.

Am Sonntag, pünktlich um 14 Uhr, war es für den Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) mal wieder so weit: Sitzungspräsident Günter Groß übernahm das Zepter in Lahnsteins „Guter Stube“. Einmal mehr bewies er, dass er die Stadthalle fest im Griff hat – auch wenn er zwischendurch fast zum „Ordnungsgeld“ verdonnert worden wäre.







