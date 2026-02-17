Der Schlusspunkt im Lahnsteiner Karnevalsreigen ist seit Langem die Kappenfahrt in Niederlahnstein. Auch in diesem Jahr feierten die Närrinnen und Narhallesen wieder ausgelassen – trotz des Wetters.
Für viele Närrinnen und Narhallesen ist sie der absolute Höhepunkt des Karnevals in Lahnstein: die Kappenfahrt des Niederlahnsteiner Carneval-Vereins (NCV) am Veilchendienstag. Diesem Ruf wurde der närrische Lindwurm auch in diesem Jahr wieder gerecht: Mehr als 60 Zugnummern, eine schöner, spektakulärer und witzig-spritziger als die andere, rollten von der Didierstraße aus durch die Straßen des Stadtteils Niederlahnstein – vorbei an bunt ...