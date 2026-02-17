Kappenfahrt 2026 Niederlahnstein feiert an Veilchendienstag den Karneval Ulrike Bletzer 17.02.2026, 17:30 Uhr

i Natürlich schickte der NCV auch zahlreiche Tänzerinnen ins Rennen bei seiner Kappenfahrt am Veilchendienstag. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Der Schlusspunkt im Lahnsteiner Karnevalsreigen ist seit Langem die Kappenfahrt in Niederlahnstein. Auch in diesem Jahr feierten die Närrinnen und Narhallesen wieder ausgelassen – trotz des Wetters.

Für viele Närrinnen und Narhallesen ist sie der absolute Höhepunkt des Karnevals in Lahnstein: die Kappenfahrt des Niederlahnsteiner Carneval-Vereins (NCV) am Veilchendienstag. Diesem Ruf wurde der närrische Lindwurm auch in diesem Jahr wieder gerecht: Mehr als 60 Zugnummern, eine schöner, spektakulärer und witzig-spritziger als die andere, rollten von der Didierstraße aus durch die Straßen des Stadtteils Niederlahnstein – vorbei an bunt ...







