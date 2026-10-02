Meinung zu Leifheit-Diskussion
Nichts wird unter den Tisch gekehrt
Im Leifheit Campus steht für die Jugendlichen die intensive Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit ihres Namensgebers an.
Im Leifheit Campus steht für die Jugendlichen die intensive Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit ihres Namensgebers an.
Andreas Galonska

Stadt, Stiftung und Firma zeigen auf, wie man mit der Geschichte eines verdienten Mitbürgers in der NS-Zeit umgeht. Fakten wurden aufgearbeitet, die weitere Diskussion über Leifheit soll folgen, kommentiert Andreas Galonska.

Lesezeit 1 Minute
Was bleibt nach dem Vortrag und der Diskussion über die neue Leifheit-Untersuchung hängen? Günter Leifheit hatte im nationalsozialistischen Regime eine Rolle, die keinen Spitzenrang darstellte, aber er war andererseits auch kein reiner Mitläufer. Antrag und Mitgliedschaft bei der Waffen-SS wurden ihm nicht aufgedrückt, sie erfolgten freiwillig und offensichtlich aus Überzeugung.
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