Derzeit läuft die Ferienfreizeit in der VG Aar-Einrich. Bis zu 80 Kinder sind in Seniorenzentren und anderen Institutionen unterwegs und erleben ein abwechslungsreiches Programm. Ein paar von ihnen landeten mit Handschellen im Streifenwagen.

Die Kinder in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich haben Glück. Vielfältige Angebote in den Sommerferien bestehen für sie seit Jahren. Träger der Aktivitäten aller vier Wochen ist die Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Die Organisation und die Hauptverantwortung lag in der Woche eins und zwei bei Annkristin Fangmann und Manja Al Refai vom Haus der Familie/Jugendarbeit Aar-Einrich. Die erste Woche verbrachten die Kinder im Haus der Familie in Katzenelnbogen mit vielfältigen Außenaktivitäten, die zweite Woche im Evangelischen Gemeindehaus Hahnstätten mit ebensolchen Außenaktivitäten. Woche drei und vier findet die Freizeit rund um das Dorfgemeinschaftshaus – der Kindergarten hat derzeit Ferien – in Klingelbach und dem dortigen großen Spielplatz statt.

80 Kinder sind angemeldet

In der Woche drei und vier sind dort in einer Woche 80, in der anderen 68 Kinder angemeldet. Verköstigt wurden oder werden sie in der Woche eins bis drei von „Ghost Kitchen“ in Gutenacker, in der Woche vier von der Obermühle in Attenhausen, teilen die Organisatoren unserer Zeitung mit.

Das Programm bot in den vergangenen Wochen und bietet wegen des bis jetzt etwas unbeständigen Wetters viele Indoor-Aktivitäten wie Kappen bemalen, Puzzle gestalten, Blumentöpfchen bemalen und Seedbombs pflanzen. In der Woche eins im Haus der Familie hatten die Kinder einen ganz besonderen Besuch: von der Polizei in Diez. Sie kamen mit einem Streifenwagen, die Kinder hatten viele Fragen, die mit viel Geduld, Humor und kindgerecht beantwortet wurden, die Kinder bekamen Handschellen angelegt und durften selbst die Sirenen des Streifenwagens betätigen.

In der Woche eins leitete Ruth Mohr die Kinder für eine Garten- und Zaungestaltung an. Ein Besuch im Senioren Centrum Katzenelnbogen, bei dem sie mit den Senioren an einer Sportstunde teilnehmen durften, überraschte die Dutzenden teilnehmenden Kinder. Klaus-Dieter Weiland übte in Woche eins und zwei Selbstverteidigung mit Präventionsmöglichkeiten, gemeinsame Übungen zur eigenen Präsenz, Einsatz der Stimme und Möglichkeiten, um zum Beispiel Schubsen und Angriffen auszuweichen. In der Woche eins und zwei gab es eine Detektivtour durch Katzenelnbogen/Hahnstätten auf der Suche nach einem magischen, gestohlenen Gegenstand, in der Woche zwei Besuch von Claudia Krieghoff: Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und sprach mit den Kindern über gesunde Ernährung, die Natur als Kreislauf, und bastelte mit den Kindern aus Naturmaterialien Magnete und Anhänger. In der Woche zwei besuchten sie in Hahnstätten im Haus „Dorea Familie“ ebenfalls die Senioren. Solche Austausche zwischen Kindern oder jungen Leuten und Senioren sollten ein fester Bestandteil des Zusammenlebens sein. So viel Freude, so viel Gespräche, Kinder und Senioren profitieren davon, wie die Freizeit zeigt.

Wagenbau für den Bartholomäusmarkt stand auf dem Programm

Das Programm der Woche drei und vier bot den Kindern viele freie Spielzeit auf dem Spielplatz, Brettspiele und Basteltisch, Unterstützung beim Wagenbau für den Bartholomäusmarkt, ein Besuch bei Ralf Stein in Heistenbach für einen Eselspaziergang, ein Besuch bei Franziska Tremper auf der Schafswiese, ein Besuch im TigerGym in Klingelbach, Kegeln in Allendorf, Pizza belegen und backen bei der Bäckerei Zorn und nun noch vorgesehen ist ein Besuch im Schwimmbad mit allen Kindern – bei passendem Wetter.

i Viele Fragen mussten die beiden Polizeibeamten den Kindern in Woche eins der Ferienfreizeit beantworten. Manja Al Refai

Am Freitag jeder Woche gibt es ein großes Abschlussfest mit Vorführung vom Tanz und Singen, was innerhalb der Woche geprobt wurde. Dieses Jahr ab 15 Uhr. Darüber hinaus freut sich das 30-köpfige Team der Betreuer zwischen 14 und 75 Jahren in Klingelbach über die Unterstützung vieler heimischer Firmen.