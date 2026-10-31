Skepsis im Gemeinderat Neustart für Schloss Schaumburg: Waldhotel geplant Mariam Nasiripour 31.10.2026, 14:00 Uhr

i Der Eigentümer des Schlosses Schaumburg möchte auf dem Areal um das Schloss ein Waldhotel errichten. Gegenwind gibt es jetzt vom Gemeinderat, der noch weitere Fragen zum Projekt hat. Mariam Nasiripour

Baumhäuser im Park, neues Waldhotel am Schloss – ein mutiges Konzept für mehr Tourismus trifft auf Ratsskepsis. Ein Vor-Ort-Termin soll nun Klarheit bringen.

Seit September 2013 hat das Schloss Schaumburg eine neue Eigentümerin, die Schloss Schaumburg Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, Industrie- und Handels GmbH. Im Mai 2015 stellte die neue Eigentümerin der Gemeinde und der oberen Denkmalschutzbehörde ihr Konzept für das historische Bauwerk mit dem Titel „Revitalisierung Schloss Schaumburg“ vor.







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