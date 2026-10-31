Baumhäuser im Park, neues Waldhotel am Schloss – ein mutiges Konzept für mehr Tourismus trifft auf Ratsskepsis. Ein Vor-Ort-Termin soll nun Klarheit bringen.
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Seit September 2013 hat das Schloss Schaumburg eine neue Eigentümerin, die Schloss Schaumburg Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, Industrie- und Handels GmbH. Im Mai 2015 stellte die neue Eigentümerin der Gemeinde und der oberen Denkmalschutzbehörde ihr Konzept für das historische Bauwerk mit dem Titel „Revitalisierung Schloss Schaumburg“ vor.