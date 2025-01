Stadtrat beauftragt Ausschuss Neustart für Rhein in Flammen in St. Goarshausen 11.01.2025, 06:00 Uhr

i In den vergangenen beiden Jahren hat St. Goar allein das Feuerwerk zu Rhein in Flammen ausgerichtet. Das soll sich nun wieder ändern. Sascha Ditscher

Nach zwei Jahren kehrt St. Goarshausen zu Rhein in Flammen zurück. Doch die Herausforderung bleibt: Wie lassen sich hohe Kosten und Sicherheitsauflagen meistern? Ein Blick auf Pläne, Risiken und Sorgen.

In den vergangenen beiden Jahren hat St. Goarshausen bei Rhein in Flammen nicht mitgemacht. Doch dies soll sich nun wieder ändern. Nachdem im Dezember der neu gegründete Tourismus- und Gewerbeausschuss in St. Goarshausen Eckpunkte rund um die Veranstaltungen Rhein in Flammen und Weingass erarbeitet hatte, war es nun an den Ratsmitgliedern, in der jüngsten Stadtratssitzung abschließend darüber zu entscheiden, selbst wieder ein Landprogramm zu ...

