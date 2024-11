Christkindlmarkt geplant Neumarkt-Baustelle in Limburg im Zeitplan 13.11.2024, 17:00 Uhr

i Die Neumarkt-Baustelle schreitet gut voran. Bis zum 26. November sollen die Tiefbauarbeiten beendet sein, sodass der Christkindlmarkt dort stattfinden kann. Fotos: Stadt Limburg/Stefanie Kesper-Süß privat

Der Neumarkt in Limburg ist seit Monaten Baustelle. Jetzt gibt die Stadt einen Ausblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit und die Nutzung des zentralen Platzes im Zentrum.

Die Neumarkt-Baustelle wird rechtzeitig so weitgehend abgeschlossen sein, dass der Limburger Christkindlmarkt stattfinden kann. Das verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung. Nach jahrelangen Diskussionen wird an dem zentralen Platz in der Innenstadt seit Juni gearbeitet.

