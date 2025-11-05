Neues Konzept Neujahrsempfang in Lahnstein wird relaunched 05.11.2025, 06:00 Uhr

i Am Abend des 3. Januar 2026 findet erstmals der relaunchte Neujahrsempfang der Stadt Lahnstein im Foyer und dem großen Saal der Stadthalle statt. Tobias Lui

Ein Neujahrsempfang ist eine Veranstaltung, die zu Beginn des Jahres stattfindet und der Repräsentation, dem Austausch und der Vorstellung von Zielen für das neue Jahr dient. In Lahnstein soll der Neujahrsempfang 2026 anders als gewohnt werden.

Ein Rückblick was war, ein Ausblick darauf, was kommt: Seit vielen Jahren lädt der Kur- und Verkehrsverein Lahnstein (KVL) gemeinsam mit der Stadt zum Neujahrsempfang ein. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Vereinen kommen dazu stets in der Stadthalle zusammen, die Rhein-Lahn-Nixe spricht, genau wie Günter Groß als Vorsitzender des KVL und der Oberbürgermeister.







Artikel teilen

Artikel teilen