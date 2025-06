Der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) setzt erneut ein Zeichen für Umweltbewusstsein und dörfliches Engagement: Unlängst wurde auf dem Burgschwalbacher Dorfplatz ein liebevoll gestaltetes Insektenhotel errichtet. Unterhalb der historischen Kirchmauer bietet es nun zahlreichen Nützlingen wie Wildbienen, Marienkäfern und anderen Insektenarten eine sichere Nist- und Überwinterungsmöglichkeit.

Das Projekt ist Teil der fortlaufenden Verschönerungsmaßnahmen auf dem Dorfplatz. Bereits im vergangenen Jahr hatte der KiTraBu ein Insektenhotel bei der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez in Auftrag gegeben. In sorgfältiger Handarbeit entstanden, wurde das Insektenhotel nun in Eigenleistung von Vereinsmitgliedern aufgebaut.

Der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach.

Rund um das neue „Hotel“ wurde eine insektenfreundliche Bepflanzung angelegt, die den kleinen Gästen Nahrung und Schutz bietet. Die Fläche ergänzt harmonisch die bereits vom Verein gepflegten Blumenbeete zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und der Brücke und stärkt damit auch den naturnahen Charakter des Areals.

Im Zuge des Arbeitseinsatzes kümmerte sich der Verein außerdem um die Säuberung der Umrandung der Dorflinde. Ein weiteres Highlight: Der historische Oberflurhydrant erstrahlt nach einem frischen Anstrich in neuem Glanz.

Mit dem Insektenhotel leistet der KiTraBu nicht nur einen Beitrag zur ökologischen Vielfalt in der Ortsgemeinde, sondern zeigt einmal mehr, wie Tradition und Nachhaltigkeit in Burgschwalbach Hand in Hand gehen. „Wir hoffen, es gefällt der Burgschwalbacher Bevölkerung – und unseren kleinen Gästen natürlich auch“, so der Verein augenzwinkernd gegenüber der Presse. Die Hoffnung der Aktiven: Es möge ein kleines Hotel mit großer Wirkung sein – für die Natur, die Dorfgemeinschaft und den Erhalt der Artenvielfalt in unserer Region.