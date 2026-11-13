Leben in der Kurstadt
Neues Wohnbauprojekt schließt Baulücke in Bad Ems
So soll das neue Gebäude nach einer Darstellung aus der Planung aussehen. Nebenan soll ein Fußweg von der Wipsch (vorne) bis zur
So soll das neue Gebäude nach einer Darstellung aus der Planung aussehen. Nebenan soll ein Fußweg von der Wipsch (vorne) bis zur Viktoriaallee führen.
Schmalz Architekten

Wohnraum mitten in Bad Ems ist gefragt, nun soll zwischen der Wipsch und der Viktoriaallee ein neues Gebäude entstehen, mit dem man Geschäfte, Ärzte und die Therme leicht erreichen kann. Im kommenden Frühjahr ist der Baubeginn geplant.

Lesezeit 3 Minuten
Ein lange gehegtes Vorhaben kann nun bald Wirklichkeit werden. Zwischen der Wipsch und der Viktoriaallee in Bad Ems soll ein neues Gebäude entstehen, das zwölf Wohnungen Platz bietet. Rüdiger Friedrich, Immobilienwirt von RF-Immobilien (VWA) und geprüfter Sachverständiger für Immobilien, berichtet von dem Projekt.
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