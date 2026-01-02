Kritik über Parkplatzverlust Neues WC für Touristen und Bürger in der Altstadt Diez Johannes Koenig 02.01.2026, 13:00 Uhr

Auf dem Parkplatz neben Haus Schneider an der Emmerichstraße stehen die neuen WC-Anlagen schon, aktuell sind sie allerdings noch geschlossen.

Nach drei Jahren Vorbereitung ist es fast so weit: Eine neue WC-Anlage steht auf dem Parkplatz am Haus Schneider in der Diezer Altstadt bereit. Für Touristen und Altstadtbesucher nicht unwichtig, da die alten öffentlichen Toiletten gesperrt sind.

Ende in Sicht: Seit Mai 2022 beschäftigen sich der Diezer Stadtrat und seine Ausschüsse mit der Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im Bereich der Lahnanlagen. Nun steht eine Containeranlage auf dem Parkplatz von Haus Schneider an der Emmerichstraße bereit.







