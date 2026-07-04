Ergänzung für Marktumbau Neues Parkhaus in Bad Ems in die Diskussion gebracht Andreas Galonska 04.07.2026, 15:00 Uhr

i Das Parkdeck am Rewe-Markt in Bad Ems ist oft sehr gut besucht, mit dem Marktumbau sollen dort die Parkflächen größer werden, was aber weniger Platz für Autos bietet. Nun soll eventuell ein neues Parkhaus für Entlastung sorgen. Andreas Galonska

Mit dem Umbau des Rewe-Markts in Bad Ems sollen weniger Plätze in der Tiefgarage entstehen, dafür mehr Plätze auf der Oberfläche hinzukommen. In die Überlegungen wurde nun auch der Bau eines neuen Parkhauses gebracht.

In Bad Ems soll es später als bislang angenommen zum Umbau des Rewe-Markts auf der Wipsch kommen. Darüber hat jetzt Investor Rüdiger von Stengel bei einem Termin mit Stadtbürgermeister Oliver Krügel informiert und ist dabei auf die Gestaltung des Vollsortimenters und die neuen Läden im Untergeschoss eingegangen.







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