Mit dem Umbau des Rewe-Markts in Bad Ems sollen weniger Plätze in der Tiefgarage entstehen, dafür mehr Plätze auf der Oberfläche hinzukommen. In die Überlegungen wurde nun auch der Bau eines neuen Parkhauses gebracht.
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In Bad Ems soll es später als bislang angenommen zum Umbau des Rewe-Markts auf der Wipsch kommen. Darüber hat jetzt Investor Rüdiger von Stengel bei einem Termin mit Stadtbürgermeister Oliver Krügel informiert und ist dabei auf die Gestaltung des Vollsortimenters und die neuen Läden im Untergeschoss eingegangen.