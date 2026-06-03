Unsere Region soll als touristische Destination sichtbarer werden. Dafür erlebt die Marke Romantischer Rhein, die jetzt Mittelrhein heißt, gerade eine ordentliche Überarbeitung. Die Ergebnisse spalten.
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„Da bekommt das Lied ,Ich weiß nicht, was soll es bedeuten’ eine neue Wendung“, fasst ein Facebook-User ironisch zusammen, was viele Menschen aktuell im Mittelrheintal bewegt. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT), die touristische Regionalagentur für das Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel, hat der Marke Romantischer Rhein ein ordentliches Facelift verpasst.