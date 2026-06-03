Marke bekommt neuen Auftritt 
Neues Mittelrhein-Logo erntet (nicht nur) Spott
Statt Romantischer Rhein heißt auch die Facebook-Seite nun "Mittelrhein". Und auch das Logo ist neu.
Statt Romantischer Rhein heißt auch die Facebook-Seite nun "Mittelrhein". Und auch das Logo ist neu.
Marta Fröhlich

Unsere Region soll als touristische Destination sichtbarer werden. Dafür erlebt die Marke Romantischer Rhein, die jetzt Mittelrhein heißt, gerade eine ordentliche Überarbeitung. Die Ergebnisse spalten. 

Lesezeit 3 Minuten
„Da bekommt das Lied ,Ich weiß nicht, was soll es bedeuten’ eine neue Wendung“, fasst ein Facebook-User ironisch zusammen, was viele Menschen aktuell im Mittelrheintal bewegt. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT), die touristische Regionalagentur für das Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel, hat der Marke Romantischer Rhein ein ordentliches Facelift verpasst.

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