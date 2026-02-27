20 neue Nistkästen
Neues Heim für Mauersegler und Schwalben in Hahnstätten
Dirk Hansmann und Joachim Egert montierten die Nistkästen, in denen nun Mauersegler und Schwalbach einziehen können.
Uli Pohl

Der Frühling kommt mit Blick aufs Thermometer mit großen Schritten. Die Vögel wollen brüten, nur wo? In Hahnstätten können Sie es nun in 20 neuen Nistkästen. Ein Projekt des Nabu und der Ortsgemeinde, das viel Einsatz erforderte.

Bis zu 20 neue Nistkästen am Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten bieten jetzt Schwalben und Mauerseglern die Möglichkeit zur Aufzucht ihres Nachwuchses. Dank einer Initiative von Felix Schön aus Schiesheim, Mitglied im Naturschutzbund Rhein-Lahn (Nabu), wurden die Brutkästen unter dem schützenden Dachvorsprung des Dorfgemeinschaftshauses von Ortsbürgermeister Joachim Egert und Dirk Hansmann installiert.

