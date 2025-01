Seniorenheim in Bad Ems Neues Georg-Vömel-Haus bleibt Werten treu Bernd-Christoph Matern 14.01.2025, 15:00 Uhr

i So sieht der Neubau des Vömel-Hauses in der Wilhelmallee 38 in Bad Ems aus. Bernd-Christoph Matern

Eine Einrichtung für ältere Menschen ist in der Kurstadt umgezogen. Nun erfolgte die offizielle Einweihung des Neubaus.

Ganze zwei Stunden dauerte es, bis 75 Bewohnerinnen und Bewohner des Georg-Vömel-Hauses in Bad Ems aus dem Schanzgraben in ihr neues Zuhause in der Wilhelmallee 38 umgezogen waren. Das war bereits im Sommer. Anstrengende Jahre der Planung und eine zweijährige Bauzeit waren dem reibungslosen Ortswechsel vorausgegangen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen