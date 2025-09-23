Neubau in St. Goarshausen Neues Feuerwehrhaus: Hangstabilität verzögert Projekt 23.09.2025, 14:00 Uhr

i Erste Ausschreibungen für die Baureifmachung des Grundstücks für den Feuerwehr-Neubau in St. Goarshausen stehen bevor. VG Loreley/Mike Weiland

Auf dem Gelände der alten Gärtnerei in St. Goarshausen entsteht das neue Feuerwehrhaus – doch ein instabiler Hang sorgt für Verzögerungen. Vor Abriss und Neubau stehen nun Sicherungsarbeiten mit hohem Aufwand an.

Auch wenn sich auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei in der Nastätter Straße in St. Goarshausen augenscheinlich nur wenig tut, laufen im Hintergrunde die Arbeiten auf Hochtouren. Dort, wo das neue Feuerwehrgerätehaus für die St. Goarshäusener Einheit entstehen soll, war die VG-Verwaltung zuletzt damit beschäftigt, die Standsicherheit der Böschung an der Brücke über den Hasenbach zu prüfen.







Artikel teilen

Artikel teilen