Mit der feierlichen Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Cramberg geht ein langer Planungs- und Realisierungsprozess zu Ende. Mehr als eine Million Euro hat der Bau gekostet, der nun für die 38 aktiven Feuerwehrleute die neue Heimat ist.

Mit einem symbolischen Umzug vom alten zum neuen Standort begann am Sonntagmorgen, 31. August, um 10 Uhr die feierliche Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Cramberg. Zahlreiche Gäste, darunter die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Diez, Maren Busch, ihr erster Beigeordneter Torsten Loosen, Wehrleiter Marcus Grün, Ortsbürgermeisterin Simone Spieß, Gemeindepfarrerin Kerstin Groß sowie der Landtagsabgeordnete Manuel Liguori, nahmen an der Zeremonie teil.

Das Gebäude als Stück Heimat

Nach dem Umzug erfolgte um 10.30 Uhr die offizielle Schlüsselübergabe durch Architektin Sonja Meffert. Im Anschluss ging die Veranstaltung in einen geselligen Frühschoppen über, bei dem auch die Freiwillige Feuerwehr Harbach aus Hessen als Gast begrüßt werden konnte.

Wehrführer Florian Schmidt eröffnete die Feierstunde und dankte allen Unterstützern des Bauprojekts. „Das neue Gebäude ist weit mehr als ein Gebäude, es ist ein Stück Heimat“, betonte er in seiner Ansprache. Schmidt verwies auf die Bedeutung moderner Ausrüstung und Strukturen für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr. Neben gutem Material brauche es auch eine starke Kameradschaft, sagte er und schloss mit dem Wunsch an seine Wehr: „Füllt das Haus mit Leben!“ Besonderen Dank richtete er an die ehemalige Beigeordnete der VG, Claudia Schäfer, die die Modernisierung der Verbandsgemeindefeuerwehr auf den Weg gebracht habe, sowie an Bürgermeisterin Maren Busch, die sich für zukunftsfähige Projekte engagiere.

i Die symbolische Schlüsselübergabe in Cramberg fand mit Marcus Grün (Wehrleiter VG Diez, von links), Maren Busch (Bürgermeisterin VG Diez), Sonja Meffert (Architektin), Florian Schmidt (Wehrleiter Feuerwehr Cramberg) sowie Felix Meffert (Stellvertretender Wehrleiter Feuerwehr Cramberg) statt. Christopher Kahl

Das neue Feuerwehrgerätehaus bietet auf 265 Quadratmeter Nutzfläche modernste Standards: getrennte Umkleiden mit Duschen, eine Abgasabsauganlage, Notstromeinspeisung, Teeküche sowie einen Schulungsraum. Insgesamt 18 Firmen waren an 20 Gewerken beteiligt. Der Bau kostete 1,2 Millionen Euro.

Bürgermeisterin Maren Busch sprach von „gut investiertem Geld“. Mit Blick auf das 1962 errichtete Vorgängergebäude sagte sie: „63 Jahre im alten Gerätehaus sind eine lange Zeit. Das neue Haus ist ein Signal der Wertschätzung und ein sicherer Ausgangspunkt für die wichtige Arbeit der Feuerwehr.“

Architektin Meffert, selbst gebürtige Crambergerin, blickte in ihrer Rede auf den langen Planungsprozess zurück: Erste Überlegungen reichen bis ins Jahr 2017, die Umsetzung wurde schließlich im März 2024 mit dem Baubeginn Realität.

Sechs Frauen in der Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Cramberg wurde 1951 gegründet und zählt aktuell 38 aktive Mitglieder, darunter sechs Frauen. 17 von ihnen sind Atemschutzgeräteträger. Mit dem geplanten neuen Einsatzfahrzeug soll die Schlagkraft der Einheit weiter gestärkt werden.

VG-Wehrleiter Marcus Grün würdigte die Arbeit der Cramberger Feuerwehr und stellte die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs in Aussicht. Pfarrerin Kerstin Groß segnete das Gebäude mit den Worten: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ Zum Abschluss überbrachten benachbarte Wehren und Vereine ihre Glückwünsche – in Worten wie auch mit Präsenten.