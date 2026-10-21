Was tun, wenn das eigene Dorf keinen Treffpunkt mehr hat und ein neuer Mittelpunkt gebraucht wird? Kaltenholzhausen geht nun neue Wege: Mithilfe eines „digitalen Zwillings“ entstehen nicht nur neue Gebäude, sondern auch neue Ideen für das Dorfleben.
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„Land unter“ herrschte in Teilen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, als am 19. Juni Extremwetter über die Region hereinbrach: In rund 30 Orten waren die Feuerwehren im Einsatz. Auch das Dach des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Kaltenholzhausen wurde schwer beschädigt.