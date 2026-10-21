Kaltenholzhausen investiert Neues Dorfzentrum ist mehr als nur ein Bauprojekt Johannes Koenig 21.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Handwerker sind da: Ortsbürgermeister Frank Beerwerth (links) und der Beigeordnete Andreas Müller werfen einen Blick auf die Baustelle. Johannes Koenig

Was tun, wenn das eigene Dorf keinen Treffpunkt mehr hat und ein neuer Mittelpunkt gebraucht wird? Kaltenholzhausen geht nun neue Wege: Mithilfe eines „digitalen Zwillings“ entstehen nicht nur neue Gebäude, sondern auch neue Ideen für das Dorfleben.

„Land unter“ herrschte in Teilen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, als am 19. Juni Extremwetter über die Region hereinbrach: In rund 30 Orten waren die Feuerwehren im Einsatz. Auch das Dach des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Kaltenholzhausen wurde schwer beschädigt.







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