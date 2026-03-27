Ergebnis der Dorfmoderation Neuer Spielplatz und Fußweg für Niederneisen Uli Pohl 27.03.2026, 12:00 Uhr

i Der neue Spielplatz entsteht auf der freien Wiese am Sportpark, in direkter Nachbarschaft zum Kleinspielfeld und Sportpark. Uli Pohl

Die historische Ortsmitte Niederneisens als auch das Sport- und Freizeitgelände sollen in diesem Jahr angegangen werden. Das sind die Ergebnisse der Dorfmoderation von 2021 und 2022. Unsere Zeitung gibt den Überblick.

Die Dorfmoderation in Niederneisen förderte schon einige Projekte mit dem besonderen Schwerpunkt auf Orte des sozialen Lebens und der kulturellen Identität der Gemeinde zutage. Jetzt sind zwei weitere Bausteine in der Umsetzung: die Neugestaltung des Sport- und Freizeitgeländes am Sportplatz, das um einen attraktiven Spielplatz erweitert wird, sowie der Ausbau eines Fußwegs, der die historische Ortsmitte mit der Grundschule, der ...







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