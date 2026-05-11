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Neuer Radweg durch Elzer Wald birgt Gefahren
Für geübte Radler wie Bürgermeister Matthias Schmidt (CDU) stellt die Krümmung des sanierten Wegs im Elzer Wald kein Problem dar
Für geübte Radler wie Bürgermeister Matthias Schmidt (CDU) stellt die Krümmung des sanierten Wegs im Elzer Wald kein Problem dar. Für andere kann das Gefälle an den Seiten schwierig werden.
Anken Bohnhorst

Der Weg durch den Elzer Wald hatte eine Aufarbeitung bitter nötig. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden. Eine Suche nach Lösungen. 

Lesezeit 2 Minuten
Lange Zeit war der Weg durch den Elzer Wald nach Niedererbach asphaltiert. Doch im Laufe der Jahre zerbröselte die Oberfläche, Löcher bildeten sich und wuchsen sich zu Kratern aus. Fußgänger und Radfahrer stolperten und stürzten. Im vergangenen Winter wurde der Weg bis zur Landesgrenze schließlich erneuert.

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