Radler ve: Neuer Radweg durch Elzer Wald birgt Gefahren
Radler ve
Neuer Radweg durch Elzer Wald birgt Gefahren
Der Weg durch den Elzer Wald hatte eine Aufarbeitung bitter nötig. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden. Eine Suche nach Lösungen.
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Lange Zeit war der Weg durch den Elzer Wald nach Niedererbach asphaltiert. Doch im Laufe der Jahre zerbröselte die Oberfläche, Löcher bildeten sich und wuchsen sich zu Kratern aus. Fußgänger und Radfahrer stolperten und stürzten. Im vergangenen Winter wurde der Weg bis zur Landesgrenze schließlich erneuert.