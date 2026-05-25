Mitten in Nassau soll ein neuer Platz entstehen. Für dessen Gestaltung stellt die Fraktion FWG Forum jetzt einen Antrag, der eine parkähnliche Form erhalten soll.
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Kürzlich wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau über die Gestaltung des Platzes am Obertal, der Bachgasse und der Schlossstraße gesprochen. Dabei ging es neben der Frage, wie dort der Kaltbach verlaufen soll, auch darum, wie das Areal künftig gestaltet werden soll, auf dem sich noch einige Häuser befinden.