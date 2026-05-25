Mehr Grün in Nassau Neuer Platz in Nassau soll parkähnlich gestaltet werden Andreas Galonska 25.05.2026, 16:00 Uhr

i Zwischen der Straße Obertal, der Bachgasse und der Schlossstraße sollen mehrere Häuser abgerissen werden. Die Fraktion FWG Forum macht nun einen Vorschlag, wie die künftige Fläche in Nassau aussehen könnte. Andreas Galonska

Mitten in Nassau soll ein neuer Platz entstehen. Für dessen Gestaltung stellt die Fraktion FWG Forum jetzt einen Antrag, der eine parkähnliche Form erhalten soll.

Kürzlich wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau über die Gestaltung des Platzes am Obertal, der Bachgasse und der Schlossstraße gesprochen. Dabei ging es neben der Frage, wie dort der Kaltbach verlaufen soll, auch darum, wie das Areal künftig gestaltet werden soll, auf dem sich noch einige Häuser befinden.







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