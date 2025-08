Monika Kaule und Heike Handlos leiten die Stadtbibliotheken in Diez und Lahnstein. Sie bekamen die Gelegenheit, als Teil eines kleinen Gremiums aus Experten am landesweiten Bibliotheksentwicklungsplan mitzuarbeiten. Das Ergebnis liegt nun vor.

Bibliotheken sind Horte des Wissens. Vor der Zugänglichmachung des Internets für Privathaushalte waren sie für jene, die keinen „Brockhaus“ ihr Eigen nennen konnten, die einzigen Quellen zur Beschaffung seriöser Informationen, die über das Allgemeinwissen – welches die tägliche Zeitungslektüre vermittelte – hinausgingen. Doch was ist die Rolle von Bibliotheken im 21. Jahrhundert? Wie begegnen sie aktuellen Herausforderungen wie Digitalisierung und Fakenews? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigte sich ein Expertengremium auf Landesebene, dem auch zwei Expertinnen aus dem Rhein-Lahn-Kreis angehören.

Zentrale Bildungs- und Begegnungsorte

Der erste Bibliotheksentwicklungsplan für Rheinland-Pfalz legt die strategischen Leitlinien zur Stärkung und Weiterentwicklung öffentlicher Bibliotheken bis 2030 fest. Er würdigt ihre zentrale Rolle als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsorte und zielt darauf ab, ihre Qualität, Reichweite und Vernetzung nachhaltig zu verbessern. Gleich zwei Bibliothekarinnen aus dem Rhein-Lahn-Kreis wirkten als Teil des 17-köpfigen Fachbeirates an der Ausgestaltung des 76 Seiten starken Dokumentes mit: Monika Kaule, Leiterin der Stadtbibliothek Diez, und Heike Handlos, Leiterin der Stadtbücherei Lahnstein.

Als Ziele haben Kaule, Handlos und ihre Kollegen für die Bibliothekslandschaft Rheinland-Pfalz „eine verlässliche, vielfältige Informationsversorgung“, „Angebote zur Leseförderung und Medienbildung“, „Ermöglichung digitaler Teilhabe“, „Förderung des bewussten Umganges mit Ressourcen“ sowie die „Demokratiebildung“ erarbeitet.

Monika Kaule kam schon früh mit dem Thema in Berührung. Sie ist Mitglied im „Beirat Öffentliche Bibliotheken“, ein Gremium, das die Landesregierung berät – dort wurde schon 2021 die Notwendigkeit eines Bibliotheksentwicklungsplans diskutiert. Außerdem beteiligte sie sich bereits als Verbindungsmitglied des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) an der Entwicklung eines von Ministerin Katharina Binz (Grüne) initiierten Kulturentwicklungsplanes.

Vielzahl an Interessen und Fachmeinungen

„Es wurde im Ministerium glücklicherweise entschieden, dass es unabhängig vom Kulturentwicklungsplan einen eigenen Plan für die Bibliotheken braucht“, erklärt Kaule im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass sie Teil des Fachbeirates zur Erarbeitung des Bibliotheksentwicklungsplanes wurde, ergab sich sehr schnell aus ihren bisherigen Tätigkeiten.

Heike Handlos empfand die Arbeit am Bibliotheksentwicklungsplan als sehr produktiv: „Wir haben zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Situation vorgenommen und relevante Daten sowie bestehende Strategien analysiert. Anschließend wurden in Arbeitsgruppen themenspezifische Schwerpunkte definiert, aus denen Handlungsempfehlungen und Maßnahmen entwickelt wurden“, so Handlos.

Von Anfang bis Ende 2024 fanden Treffen des Beirats statt, in denen Kaule, Handlos und 15 andere Fachleute die Gliederungspunkte des Papiers der Reihe nach bearbeiteten. „Es wurde diskutiert, in Kleingruppen gearbeitet, zusammengeführt, verglichen, wieder diskutiert, verbessert und am Ende um Formulierungen gefeilscht“, erinnert sich Kaule. „Die Zusammenarbeit war sehr bereichernd und hat wirklich Spaß gemacht! Eine großartige Gruppe von Menschen, die alle dasselbe Anliegen hatten und die trotzdem wunderbar unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Ideen einbrachten.“ Diese Unterschiede waren nach Heike Handlos’ Ansicht jedoch auch herausfordernd: „Die größte Herausforderung bestand darin, die Vielzahl an Interessen und Fachmeinungen zu einem gemeinsamen, tragfähigen Plan zu bündeln. Das ist durch offene Kommunikation und eine klare Moderation gut gelungen.“

„Die Herausforderung war, zu akzeptieren, dass es keine konkreten Zahlen im Papier geben würde, die bedingen, dass von Land oder Kommunen Gelder fließen.“

Monika Kaule, Leiterin der Stadtbibliothek Diez

Inhaltlich setzte sich Monika Kaule vor allem für die Formulierung „Rheinland-Pfalz braucht im Jahr 2035 öffentliche Bibliotheken, die mit ihrem Profil gesamtgesellschaftlich sichtbar sind und als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden“ ein. „Ich denke, das ist eine der Grundvoraussetzungen, aus denen sich andere Dinge, wie genügend Ressourcen, ergeben und dass das Bild einer Bibliothek in den Köpfen von Entscheidungsträgern leider oft immer noch nicht der Realität entspricht, sondern einer veralteten Version, vielleicht aus frühen Kindheitstagen“, erklärt Kaule.

Heike Handlos lag besonders das Thema der Chancengleichheit der verschiedenen Bibliotheken im Land am Herzen. Hier sieht sie großen Handlungsbedarf, aber auch viele Möglichkeiten, durch gezielte Maßnahmen konkrete Verbesserungen zu erzielen – sowohl kurzfristig als auch langfristig.

„Die Herausforderung war, zu akzeptieren, dass es keine konkreten Zahlen im Papier geben würde, die bedingen, dass von Land oder Kommunen Gelder fließen“, erinnert sich Monika Kaule. Der Bibliotheksentwicklungsplan ist eine politische Absichtserklärung.

Wie geht es nun weiter?

Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) hat sich bereit erklärt, ein unabhängiges Monitoring-Gremium zu unterstützen, das die weiteren Schritte überwachen soll. „Ich gehe stark davon aus, dass ich mich dort engagieren werde, hoffentlich zusammen mit vielen anderen ehemaligen Mitgliedern des Beirats. Wir warten gerade noch auf die Antwort des Ministeriums, wie es sich eine Evaluierung von politischer Seite vorstellt“, freut sich Monika Kaule auf die weitere Zusammenarbeit.

Wichtig sei dabei, dass der Plan kein einmaliges Papier bleibt, sondern lebendig weiterentwickelt wird – auch im Dialog mit der Öffentlichkeit und den relevanten Akteuren vor Ort, betont Heike Handlos. Am 5. November wird es in Koblenz eine Präsentation des Bibliotheksentwicklungsplanes für alle Interessierten geben.