Nach Glasfaser-Insolvenz Neuer Partner für Netzausbau in der VG BEN gefunden Johannes Koenig 19.10.2026, 18:00 Uhr

i Symbolfoto: Noch stehen einige Restarbeiten aus, bis in der VG BEN das Glasfasernetz der UGG vollständig in Betrieb gehen kann. Johannes Koenig (Archiv)

Viele Kunden im Rhein-Lahn-Kreis warten seit der Insolvenz der Glasfaser-Firma Phoenix Engineering warten auf den Weiterbau des Glasfasernetzes. Nun meldet die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau Neuigkeiten zum Projekt.

Die Insolvenz der Glasfaserfirma Phoenix Engineering im vergangenen Jahr hatte weitreichende Folgen. Im Rhein-Lahn-Kreis geriet der Netzausbau in den drei Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN), Nastätten und Loreley teilweise ins Stocken. Seitdem sucht der Netzbetreiber Unsere Grüne Glasfaser (UGG) nach einem neuen Generalunternehmer.







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