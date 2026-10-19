Nach Glasfaser-Insolvenz
Neuer Partner für Netzausbau in der VG BEN gefunden
Symbolfoto: Noch stehen einige Restarbeiten aus, bis in der VG BEN das Glasfasernetz der UGG vollständig in Betrieb gehen kann.
Symbolfoto: Noch stehen einige Restarbeiten aus, bis in der VG BEN das Glasfasernetz der UGG vollständig in Betrieb gehen kann.
Johannes Koenig (Archiv)

Viele Kunden im Rhein-Lahn-Kreis warten seit der Insolvenz der Glasfaser-Firma Phoenix Engineering warten auf den Weiterbau des Glasfasernetzes. Nun meldet die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau Neuigkeiten zum Projekt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Insolvenz der Glasfaserfirma Phoenix Engineering im vergangenen Jahr hatte weitreichende Folgen. Im Rhein-Lahn-Kreis geriet der Netzausbau in den drei Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN), Nastätten und Loreley teilweise ins Stocken. Seitdem sucht der Netzbetreiber Unsere Grüne Glasfaser (UGG) nach einem neuen Generalunternehmer.
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