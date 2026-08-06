Nach sechs Jahren Wartezeit Neuer Parkplatz am Schulzentrum Katzenelnbogen Johannes Koenig 06.08.2026, 20:00 Uhr

i 49 neue Stellplätze sollen die Verkehrssituation am Schulzentrum weiter beruhigen. Johannes Koenig

Jetzt fertig: Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres steht nach sechs Jahren Wartezeit der Parkplatz am Schulzentrum Katzenelnbogen bereit. Warum sich das Projekt so lange hingezogen hat, zeigt ein Blick ins Archiv.

Pünktlich zum Schulstart ist es so weit: Der neue Parkplatz vor der Realschule plus/FOS im Einrich wird nun für die Öffentlichkeit freigegeben. Mit Beginn des Schulbetriebs am Montag wird er dann auch schon seinen ersten Härtetest durchlaufen. Diese Neuigkeit verkündete Stadtbürgermeisterin Petra Popp während der jüngsten Ratssitzung am Mittwochabend.







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