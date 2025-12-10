Neuer Haushalt: Aussichten gar nicht mal so schlecht

Der Haushalt einer Stadt ist ihr finanzieller Jahresplan, der alle geplanten Einnahmen und Ausgaben festlegt. Er wird von der Verwaltung als Entwurf erstellt, vom Rat beraten und beschlossen. Dies steht am 18. Dezember in Lahnstein an.
Am Ende wurde die „3“ doch gerissen: Mit einem Defizit von 3,178 Millionen Euro im Ergebnishaushalt hat Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert den Haushaltsplan für das kommende Jahr im Stadtrat eingebracht. Das Zahlenwerk sieht deutlich besser aus als in den vergangenen Jahren, bis 2028, so die leise Hoffnung des Verwaltungschefs, könnte eine schwarze Null stehen.