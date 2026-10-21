Wirtschaft im Kreis stärken Neuer Gewerbering vereint Bad Ems und Nassau Bernd-Christoph Matern 21.10.2026, 19:00 Uhr

i Auch ein gemeinsames Gutschein-System für die gesamte Verbandsgemeinde ist geplant. Bernd-Christoph Matern

Gemeinsam stärker: Bad Ems und Nassau schließen sich wirtschaftlich zusammen. Ein neu organisierter Gewerbering will lokale Unternehmen besser vernetzen und sichtbarer machen. Wie das gelingen soll.

Einstimmig hat die Mitgliederversammlung des Werberings Nassauer Land per Satzungsänderung eine Öffnung für Betriebe aus Bad Ems und dem gesamten Kreis beschlossen. Künftig soll die Vertretung der Gewerbetreibenden Gewerbering Bad Ems-Nassau heißen und nicht mehr nur für Betriebe der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Nassau die Werbetrommel rühren.







Artikel teilen

Artikel teilen