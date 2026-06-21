Der Zauber der „Golden Twenties“ zog in den Hof Tilia in Hahnstätten ein. Das Duo Diamonds & Pearls schuf eine musikalische Atmosphäre, die die Zuschauer in alte zeiten entführte. Dazu gab es jede Menge Federboas, Perlen und Glitzer.
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Jazz, Swing und Charleston sowie eine neu auflebende Frauenbewegung prägten die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die besser bekannt sind unter dem Begriff „Goldene Zwanziger“. Die waren auch das Motto eines Konzerts im Hof Tilia in Hahnstätten.