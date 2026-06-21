Konzertabend in Hahnstätten Neuer Frauenklub ließ 20er-Jahre wieder aufleben Mariam Nasiripour 21.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Konzert des "Lumen Clubs" im Hof Tilia mit dem Duo Diamonds & Pearls war ein großer Erfolg. Die Gäste waren in guter Stimmung und genossen einen schönen Abend. Mariam Nasiripour

Der Zauber der „Golden Twenties“ zog in den Hof Tilia in Hahnstätten ein. Das Duo Diamonds & Pearls schuf eine musikalische Atmosphäre, die die Zuschauer in alte zeiten entführte. Dazu gab es jede Menge Federboas, Perlen und Glitzer.

Jazz, Swing und Charleston sowie eine neu auflebende Frauenbewegung prägten die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die besser bekannt sind unter dem Begriff „Goldene Zwanziger“. Die waren auch das Motto eines Konzerts im Hof Tilia in Hahnstätten.







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