Konzertabend in Hahnstätten
Neuer Frauenklub ließ 20er-Jahre wieder aufleben
Das Konzert des "Lumen Clubs" im Hof Tilia mit dem Duo Diamonds & Pearls war ein großer Erfolg. Die Gäste waren in guter Stimmun
Das Konzert des "Lumen Clubs" im Hof Tilia mit dem Duo Diamonds & Pearls war ein großer Erfolg. Die Gäste waren in guter Stimmung und genossen einen schönen Abend.
Mariam Nasiripour

Der Zauber der „Golden Twenties“ zog in den Hof Tilia in Hahnstätten ein. Das Duo Diamonds & Pearls schuf eine musikalische Atmosphäre, die die Zuschauer in alte zeiten entführte. Dazu gab es jede Menge Federboas, Perlen und Glitzer. 

Lesezeit 2 Minuten
Jazz, Swing und Charleston sowie eine neu auflebende Frauenbewegung prägten die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die besser bekannt sind unter dem Begriff „Goldene Zwanziger“. Die waren auch das Motto eines Konzerts im Hof Tilia in Hahnstätten.

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