Endlich, werden viele Bürger in Limburg-Blumenrod sagen: Seit Oktober 2022 steht ein Supermarkt an der Zeppelinstraße leer. Das Edeka-Gebäude wird derzeit modernisiert. Der Zeitplan für die Eröffnung steht.

Wann öffnet der Edeka in Blumenrod? Keine andere Frage dürfte in der Bevölkerung im Limburger Süden seit Oktober 2022 häufiger gestellt worden sein. Diese Frage kann endlich beantwortet werden: Spätestens Ende 2025 soll der Edeka an der Zeppelinstraße wiedereröffnen. Dieses Datum nannte Thomas Rathke von der hessischen Edeka-Zentrale in Melsungen. Der Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) überreichte ihm bei einem Pressetermin offiziell die Baugenehmigung, denn das Gebäude wird kernsaniert, und die Verkaufsfläche vergrößert sich um 20 Prozent auf künftig knapp 1200 Quadratmeter, dafür fällt die kleine Naspa-Filiale dauerhaft weg.

Rund drei Millionen Euro investiert die Supermarkt-Kette nach eigenen Angaben in das Gebäude, das energetisch saniert wird, eine neue Elektro- und Haustechnik, einen neuen Fußboden, eine neue Decke sowie eine moderne Heizungsanlage erhält. „Ein komplett neues Einkaufserlebnis“ mit Fleisch- und Käsetheke, Getränke-Shop sowie Bäckerei (Betreiber steht noch nicht fest) mit kleiner Sitzecke, verspricht der Edeka-Vertreter Rathke. Und das schließt auch den Parkplatz mit ein, der asphaltiert werden soll. Die dort verlegten Steine mit potenziellem Stolperfallen-Risiko verschwinden also.

Nicht mehr Mieter, sondern Eigentümer des Gebäudes

Bürgermeister Hahn zeigte sich hocherfreut darüber, dass es am Standort vorangeht. Denn auch die Stadt war in den vergangenen zweieinhalb Jahren immer wieder von Bürgern gefragt worden, wann der Supermarkt endlich wiedereröffnet. Doch der Kommune waren die Hände gebunden, weil sich der Eigentümer des Gebäudes und Edeka als Mieter offenbar lange Zeit nicht einigen konnten, wer welche Investitionen in welcher Höhe finanziert.

Die Lösung dieses Problems besteht darin, dass Edeka das Gebäude gekauft hat. Über den Verkaufspreis wollte Thomas Rathke keine Angaben machen. Er teilte jedoch mit, die Verkaufsverhandlungen hätten circa ein Jahr gedauert. Auch Edeka dürfte rückblickend von der langen Dauer des Leerstands überrascht sein, denn eine Wiederöffnung des Supermarkts war erst für 2023 und dann für 2024 anvisiert worden. Da Edeka an diesem attraktiven Standort unbedingt festhalten wollte, blieben am Ende nur zwei ernsthafte Optionen für das Unternehmen, um das Gebäude nach eigenen Vorstellungen modernisieren zu können: Erbpacht oder Eigentum.

i Der seit zweieinhalb Jahren leer stehende Edeka-Markt in Blumenrod ist schon seit einigen Wochen Baustelle: Vor dem Eingang stehen (von links) Bauunternehmer Hanspeter Opel, Bürgermeister Marius Hahn (SPD), der Vertreter der Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring, Thomas Rathke, Sebastian Plänker (Prokurist Opel Projektbau) sowie die künftigen Betreiber des Supermarkts, Jens und Samantha Peppler. Stefan Dickmann

Das Gebäude gehörte bislang einem privaten Eigentümer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Edeka hatte einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet und soll auch während des Leerstands weiterhin jeden Monat Miete gezahlt haben. Der bisherige Betreiber, bei Edeka sind das jeweils selbstständige Kaufleute, hatte den Laden im Oktober 2022 für viele überraschend geschlossen; zwischen der Ankündigung und der Schließung lagen nur wenige Tage. Der Schock darüber in der Bevölkerung war groß. Auch Edeka wurde von der kurzfristigen Schließung kalt erwischt. Denn ursprünglich hätte der Markt bis Ende 2022 weiterbetrieben werden sollen. Auch in der Stadtverordnetenversammlung war der lange geschlossene Edeka-Markt regelmäßig ein Thema, durch Mitteilungen des Magistrats und durch Anfragen von Stadtverordneten.

Seit 2018 auch Betreiber eines Edekas in Wetzlar

Der Standort gilt als attraktiv, dank der dichten Wohnbebauung in unmittelbarer Umgebung, inklusive dreier beruflicher Schulen in der Nachbarschaft. Und der Kreis potenzieller Kunden wird durch die geplante Erweiterung Blumenrods in den Neubaugebieten V und VI in den kommenden Jahren deutlich größer mit künftig rund 2000 Neubürgern.

Für den neuen Edeka in Blumenrod werden Jens und Samantha Peppler verantwortlich sein, die bereits seit Oktober 2018 einen Edeka in Wetzlar betreiben und nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem weiteren Standort waren. Ihr künftiges Team soll aus 30 bis 35 Mitarbeitern bestehen. Sie suchen jetzt nach Mitarbeitern, die in Blumenrod arbeiten wollen.