Mehr Kaufkraft generieren und für eine möglichst einfache Art des Bezahlens und Abrechnens sorgen – das soll mit dem neuen Bad Ems-Gutschein ermöglicht werden, der bei einer Infoveranstaltung im Restaurant Alt Ems vorgestellt wurde. Die Präsentation richtete sich vor allem an Gewerbetreibende, denen die Details erläutert wurden.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel begrüßte rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Wirtschaftsförderin Pia Pilger sowie Alexander Arend, den Geschäftsführer der zmyle GmbH aus Coesfeld, die die Einzelheiten zum Gutschein darstellte. zmyle (gesprochen wie „smile“, also „lächeln“) ist bereits erfolgreich in Nassau und in Nastätten im Einsatz und wird nun auch in Bad Ems an den Start gehen. Der digitale und auch analog verwendbare Gutschein ist schon seit Jahren in etlichen Orten bundesweit präsent. „Ziel ist, dass Kaufkraft dauerhaft gebunden werden soll“, erklärte Alexander Arend dazu. Er stellte die Handhabe des Systems live auf einer Großleinwand vor, wobei sich die Übertragung wegen schleppender Netzverbindungen teilweise etwas verzögert darstellte.

„Dabei handelt es sich um eine neue Kundschaft.“

Alexander Arend von zmyle zum jungen Publikum, das mit dem Gutschein erreicht werden soll

Die Seite bad-ems-gutschein ist bereits im Internet eingerichtet, sechs Händler haben sich dort registriert, die an dem System teilnehmen – das sollen bald deutlich mehr werden. Den Gutschein gibt es digital und ausdruckbar im Visitenkartenformat, damit er in jeder Geldbörse mitgenommen werden kann. Zahlungen können über die Kreditkarte, Paypal, Google Pay oder Apple Pay ablaufen. Der digitale Gutschein kann versendet oder abgespeichert werden. Er steht online rund um die Uhr zur Verfügung. Mit der digitalen Variante soll auch ein junges Publikum angesprochen werden. „Dabei handelt es sich um eine neue Kundschaft“, betonte Alexander Arend.

Alexander Arend richtete sich an die Gewerbetreibenden, die bei dem System als Akzeptanzstellen gefragt sind. „Sie können sich sehr einfach registrieren, es entstehen keine Kosten und es gibt keine langfristigen Verträge“, unterstrich er. In etwa fünf Minuten könne die Registrierung abgeschlossen sein. „Nehmen Sie sich besser zehn Minuten Zeit, dann können Sie das auch richtig schön machen“, regte er an. Die Stadtgutscheine sind mit einem OR-Code versehen und können per Smartphone gescannt werden. Vorteil für die Betriebe sei, dass sie keine gesonderte Hard- oder Software brauchen, sondern alles über den Onlinezugang oder eine App für das Handy erledigen können. Alexander Arend demonstrierte anhand eines Beispielfalls, wie in einem Geschäft Teilbeträge von Gutschein abgebucht werden. Erläutert wurden auch Einzelheiten für die Abrechnung für Gewerbeleute.

„Wir wollen etwas Gutes tun, die Wirtschaft stärken und für mehr Umlagerentabilität sorgen.“

Stadtbürgermeister Oliver Krügel zur Übernahme der Kosten durch die Stadt

Mehrfach nachgefragt wurde aus der Runde, wie es sein kann, dass das ganze System kostenlos für die Betriebe laufen soll. Die anfallenden Kosten übernimmt die Stadt: „Wir wollen etwas Gutes tun, die Wirtschaft stärken und für mehr Umlagerentabilität sorgen“, antwortete Oliver Krügel. Mit dem Bad Ems-Gutschein soll mehr Umsatz in der Stadt generiert werden. Eine kleine Gebühr von 3 Euro fällt nur an, wenn der Gutschein als Plastikkarte gewünscht wird – der aber nur für Arbeitgeber erhältlich sein soll.

Falls ein Gutschein nach drei Jahren nicht eingelöst worden ist, dann werden die Beträge zurückgebucht, ein kleiner Teil wird dann von zmyle einbehalten. Alexander Arend bezifferte die Quote der nicht eingelösten Gutscheine mit 7,6 Prozent – „das ist extrem wenig“, meinte er dazu. Schon bestehende eigene Gutscheine von Firmen können weiterverwendet werden, „es gibt keinen Kannibalisierungseffekt“ hob Arend hervor. Neben lokalen Firmen können sich auch die Filialen von Supermarkt- und Drogerieketten als Akzeptanzstellen an dem Gutschein beteiligen. Nach der ersten Präsentation des Gutscheins boten sich Pia Pilger und Kerstin Fuchs, die Assistentin des Stadtbürgermeisters, zur Klärung von späteren Fragen an.