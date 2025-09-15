Aufgabenteilung in Hahnstätten: Die Freiwilligen der Dorfwerkstatt beschildern die Wanderwege ihres Heimatorts neu. Zusätzlich werden die Streckenbeschreibungen auch digitalisiert, das übernimmt eine von der Gemeinde beauftragte Firma aus Limburg.

Acht Wanderwege und drei Startpunkte: Die Freiwilligen der Dorfwerkstatt in Hahnstätten nehmen sich gerade die alten Rundwanderwege ihres Heimatorts vor. Diese werden neu ausgeschildert und digitalisiert. Auch in der jüngsten Sitzung des Hahnstätter Gemeinderats war die Aktion ein Thema. „Bernd Salzmann und Klaus Leber haben sich hier viel Mühe gegeben und alle Wege abgefahren“, erläuterte Ortsbürgermeister Joachim Egert das Engagement der Gruppe. „Wir gehören zum Verkehrs- und Heimatverein und haben acht bis zehn feste Mitstreiter“, umreißt Bernd Salzmann noch die Größe der Gruppe. Diese ist Nachfolger der sogenannten Rentnerband und formierte sich Anfang 2024.

Denn die Mitglieder der Rentnerband waren allmählich in die Jahre gekommen und der alte Gruppenname schreckte auch ein bisschen ab: „Ich bin ja noch kein Rentner“, winkten potenzielle Mitstreiter ab, erinnert sich Salzmann. Also gründete man die Dorfwerkstatt. Erste Projekte waren die Wartung der vielen Ruhebänke im Ort und auch der Aufbau diverser Spielgeräte für Kinder und Jugendliche. Nun sind die Wanderwege an der Reihe. Dabei orientiert sich die neue Beschilderung am einheitlichen Layout der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich: „Ziel ist es, die Wanderinfrastruktur modern und benutzerfreundlich zu gestalten“, betont Daniel Schmidt, Tourismusmanager bei der Entwicklungsagentur Aar-Einrich, die bei der Konzeption mitwirkte.

i Ein Schild für den Rundwanderweg H1: Der Kreis in der Mitte hat dann für jeden Weg eine eigene Farbe. Johannes Koenig

Das neue Beschilderungssystem überzeuge durch eine „klare Gestaltung und hohe Wiedererkennbarkeit“, so Schmidt: „Unten links befindet sich das Logo der Verbandsgemeinde, oben rechts das Wappen der jeweiligen Ortsgemeinde. Im Zentrum des Schildes steht – gut sichtbar auf einem farblich hinterlegten Kreis – die Wegbezeichnung, zum Beispiel H1 auf blauem Grund“, beschreibt er die weitere Gestaltung. Neben den neuen aus Aluminium gefertigten Schildern, die die Dorfwerkstatt nach und nach anbringt, gibt es auch einen digitalen Teil.

Strecken auch im Internet aufrufbar﻿

Die VG nutzt dafür das Portal „outdooractiv“, sagte Joachim Egert auf der jüngsten Ratssitzung. Für die digitale Darstellung braucht man aber noch Texte und Bilder. „Das muss nach einem einheitlichen Schema erfolgen. Daher ist es notwendig, die Arbeiten von jemandem ausführen zu lassen, der sich damit auskennt und anerkannt ist“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Rat stimmte daher zu, den Auftrag in Höhe von 1430 Euro an ein Limburger Internetdienstleistungsunternehmen zu vergeben. „Damit wird ein weiterer Schritt unternommen, um die Angebote der Verbandsgemeinde zeitgemäß und für alle Zielgruppen zugänglich zu präsentieren“, lobt Daniel Schmidt den Schritt.

Bis zum Frühjahr wollen auch die Freiwilligen der Dorfwerkstatt alle Wanderwege mit Schildern bestückt haben. Insgesamt ist es eine Strecke von rund 80 Kilometern. An den Startpunkten gibt es dann auch eine Übersichtsdarstellung über die jeweilige Streckenführung. Und damit auch unterwegs die Orientierung erhalten bleibt, werden die Wege mit unterschiedlichen Farben markiert.