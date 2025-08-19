In früheren Zeiten war es üblich, dass sich Menschen im Ort zu einem Plausch auf der Straße trafen. Dazu gibt es nun in Singhofen wieder eine Gelegenheit, da dort der Heimatverein eine neue Leseecke geschaffen hat.

Der Singhofener Heimatverein hat mit seinem Tatendrang wieder einmal für eine Bereicherung der Gemeinde gesorgt. Auf dem Platz an der Einmündung der Steinstraße in die Bäderstraße gibt es jetzt eine Sitzgruppe direkt neben der Bücherstube, die ebenfalls von dem rührigen Verein schon vor zwei Jahren dorthin gezimmert und mit Literatur bestückt wurde.

„Freilicht-Leseecke könnte man es nennen“, beschreibt Horst Friedrich das fertige Werk: ein robuster Tisch mit zwei eben solchen Sitzbänken. Die eigentliche Idee dazu sei von Sonja Müller gekommen, die seit 2023 treu und zuverlässig in der öffentlichen Bücherstube nach dem Rechten guckt und für Ordnung sorgt, so der Ehrenvorsitzende des Vereins. „Eigentlich müsste hier noch ein schöner Sitzplatz her“, habe sie mal gemeint, erinnert sich Friedrich. Der ließ sich das nicht zweimal sagen und fand schnell im Verein die geschickten Helfer, die die Idee in die Tat umsetzten. Von einem Brückenbauprojekt im Mühlbachtal hatte der Verein noch Eichenholz gelagert, aus dem Hermann Oetter zusammen mit Rudolf Muth, Günter Hemmelmann, Günter Bingel, Klaus Dattner und Matthias Schnitzler Tisch und die beiden Bänke zimmerten. Die Holzbohlen wurden gekonnt bearbeitet und fein geschliffen, die Sitze haben sogar Rückenlehnen. Anschließend wurde direkt neben der Bücherstube der Untergrund geebnet und gespendete Waschbetonplatten sorgen für einen sicheren Stand.

„Bei solch einem Wetter war es früher völlig normal, dass die Singhofener sich auf einer Bank vor dem Haus getroffen und geschwätzt haben.“

Hermann Oetter vom Heimatverein

„Alles echte Handarbeit“, sagt Hermann Oetter stolz. „Die Eichenstämme stellten damals eine Gefahr dar“, erinnert sich Günter Hemmelmann noch an den Einsatz des Vereins beim Bau eines Steges im Mühlbachtal und stellt schmunzelnd fest: „Die sinnvollste Form des Recyclings ist die Wiederverwertung“. Nicht nur er wünscht sich, dass die Sitzecke auch rege genutzt wird.

„Bei solch einem Wetter war es früher völlig normal, dass die Singhofener sich auf einer Bank vor dem Haus getroffen und geschwätzt haben“, erinnert er sich; und gleich tragen die Handwerker an dem neuen Treffpunkt noch mehr Memoiren zusammen, wie Kommunikation auf einfachen Bänken unter dem Einrichdom früher funktionierte, als es noch keine Handys gab. Ob mit Buch oder ohne – „wenn das als Schwätz-Ecke genutzt wird, wäre uns das auch sehr recht“, so Günter Bingel. Und dann schmiedet die fleißige und kreative Herrenrunde schon die nächsten Pläne, wo es für sie in der Gemarkung etwas zu tun gibt.

Sachbücher, Romane und CD können ausgeliehen oder getauscht werden

„Ich bin immer wieder angenehm überrascht von den Ideen und dem Tatendrang, den unser Heimatverein an den Tag legt“, lobt Ortsbürgermeister Detlef Paul das Engagement der ehrenamtlichen Handwerker und lädt sie als kleines Dankeschön an dem neu geschaffenen Sitz- und Treffpunkt demnächst zu einem Frühstück ein.

Die tagsüber geöffnete Bücherstube selbst ist nach wie vor bestens gefüllt mit Literatur vom Sachbuch bis zum Roman; auch Compact-Discs können dort ausgeliehen oder getauscht werden. Nur verkauft darf nichts von dem werden, was sich in den 20 Regalmetern findet.